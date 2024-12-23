Плотников Игнат Пантелемонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Игнат Пантелемонов

Плотников Игнат Пантелемонов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Плотников Игнат Пантелемонов
Пол
муж
Номер записи
28
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
87
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 7
01 | Плотников Пантелемон Прокофьев: 23 / 31 | Дворовые - Глава
02 | Плотников Игнат Пантелемонов: - / 5 | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Плотникова Марья Иванова: - / 30 | Дворовые - Жена главы [1]
04 | Плотникова Татьяна Пантелемонова: - / 8 | Дворовые - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.