Савченко Наталья Андреева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Савченко Наталья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 26
- Сословие
- Дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 6
01 | Савченко Данила Марков: 36 / 44 | Дворовые - Глава
02 | Савченко Наталья Андреева: - / 43 | Дворовые - Жена главы [1]
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