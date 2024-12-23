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Шеповалов Егор Ильин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шеповалов Егор Ильин
Пол
муж
Номер записи
22
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 710 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 5
01 | Шеповалов Егор Ильин: 31 / 39 | Дворовые - Глава
02 | Шеповалова Елена Павлова: - / 36 | Дворовые - Жена главы [1]
03 | Шеповалова Фекла Егорова: - / 14 | Дворовые - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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