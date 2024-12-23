Золотухин Платон Константинович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Золотухин Платон Константинович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1294
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Константина [6]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 988
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 58
01 | Золотухин Иван Яковлевич: 31 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Василий Иванович: 7 / 23 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Золотухин Тимофей Васильевич: - / полгода | однодворец - сын Василия [3]
04 | Золотухин Петр Иванович: 3 / 19 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Золотухин Павел Иванович: полгода / 16 | однодворец - сын Ивана [1]
06 | Золотухин Константин Титович: 25 / 41 | однодворец - племянник Ивана [1]
07 | Золотухин Платон Константинович: - / 16 | однодворец - сын Константина [6]
08 | Золотухина Марина Парфеновна: 32 / 47 | однодворка - жена Ивана [1]
09 | Золотухина Анна Алексеевна: - / 30 | однодворка - жена Василия [2]
10 | Золотухина Марина Ермолаевна: 26 / 40 | однодворка - жена Константина [6]
11 | Золотухина Дарья Константиновна: - / 17 | однодворка - дочь Константина [6]
12 | Золотухина Федосья Константиновна: - / 11 | однодворка - дочь Константина [6]
13 | Золотухина Анисья Константиновна: - / 5 | однодворка - дочь Константина [6]
14 | Золотухина Матрена Константиновна: - / 1 | однодворка - дочь Константина [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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