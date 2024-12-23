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Золотухин Константин Титович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Золотухин Константин Титович
Пол
муж
Номер записи
1293
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
племянник Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 988
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 58
01 | Золотухин Иван Яковлевич: 31 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Василий Иванович: 7 / 23 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Золотухин Тимофей Васильевич: - / полгода | однодворец - сын Василия [3]
04 | Золотухин Петр Иванович: 3 / 19 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Золотухин Павел Иванович: полгода / 16 | однодворец - сын Ивана [1]
06 | Золотухин Константин Титович: 25 / 41 | однодворец - племянник Ивана [1]
07 | Золотухин Платон Константинович: - / 16 | однодворец - сын Константина [6]
08 | Золотухина Марина Парфеновна: 32 / 47 | однодворка - жена Ивана [1]
09 | Золотухина Анна Алексеевна: - / 30 | однодворка - жена Василия [2]
10 | Золотухина Марина Ермолаевна: 26 / 40 | однодворка - жена Константина [6]
11 | Золотухина Дарья Константиновна: - / 17 | однодворка - дочь Константина [6]
12 | Золотухина Федосья Константиновна: - / 11 | однодворка - дочь Константина [6]
13 | Золотухина Анисья Константиновна: - / 5 | однодворка - дочь Константина [6]
14 | Золотухина Матрена Константиновна: - / 1 | однодворка - дочь Константина [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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