Михайлова Олимпиада Егорова
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлова Олимпиада Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1284
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Петра [4]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 987
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 56
01 | Михайлов Иуда Максимович: 41 / 57 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Игнат Иудович: 23 / 39 | однодворец - сын Иуды [1]
03 | Михайлов Гаврила Игнатович: - / 1 | однодворец - сын Игната [2]
04 | Михайлов Петр Иудович: 16 / 32 | однодворец - сын Иуды [1]
05 | Михайлов Иван Петрович: - / 9 | однодворец - сын Петра [4]
06 | Михайлова Марфа Ивановна: 38 / 55 | однодворка - жена Иуды [1]
07 | Михайлова Олимпиада Федоровна: - / 35 | однодворка - жена Игната [2]
08 | Михайлова Олимпиада Егорова: - / 28 | однодворка - жена Петра [4]
09 | Михайлова Екатерина Петровна: - / 13 | однодворка - дочь Петра [4]
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