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Михайлов Петр Иудович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Петр Иудович
Пол
муж
Номер записи
1280
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Иуды [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 987
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 56
01 | Михайлов Иуда Максимович: 41 / 57 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Игнат Иудович: 23 / 39 | однодворец - сын Иуды [1]
03 | Михайлов Гаврила Игнатович: - / 1 | однодворец - сын Игната [2]
04 | Михайлов Петр Иудович: 16 / 32 | однодворец - сын Иуды [1]
05 | Михайлов Иван Петрович: - / 9 | однодворец - сын Петра [4]
06 | Михайлова Марфа Ивановна: 38 / 55 | однодворка - жена Иуды [1]
07 | Михайлова Олимпиада Федоровна: - / 35 | однодворка - жена Игната [2]
08 | Михайлова Олимпиада Егорова: - / 28 | однодворка - жена Петра [4]
09 | Михайлова Екатерина Петровна: - / 13 | однодворка - дочь Петра [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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