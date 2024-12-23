Артемова Марфа Тихоновна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Марфа Тихоновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1251
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Тихона [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 985
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 54
01 | Артемов Тихон Дмитриевич: 33 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Иван Тихонович: 10 / 26 | однодворец - сын Тихона [1]
03 | Артемов Павел Тихонович: 3 / - | однодворец - сын Тихона [1]
04 | Артемова Прасковья Леоновна: 30 / 45 | однодворка - жена Тихона [1]
05 | Артемова Александра Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [2]
06 | Артемова Анисья Ивановна: - / 3 | однодворка - дочь Ивана [2]
07 | Артемова Марфа Тихоновна: 4 / 19 | однодворка - дочь Тихона [1]
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