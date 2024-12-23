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Артемов Тихон Дмитриевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Тихон Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
1245
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 985
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 54
01 | Артемов Тихон Дмитриевич: 33 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Иван Тихонович: 10 / 26 | однодворец - сын Тихона [1]
03 | Артемов Павел Тихонович: 3 / - | однодворец - сын Тихона [1]
04 | Артемова Прасковья Леоновна: 30 / 45 | однодворка - жена Тихона [1]
05 | Артемова Александра Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [2]
06 | Артемова Анисья Ивановна: - / 3 | однодворка - дочь Ивана [2]
07 | Артемова Марфа Тихоновна: 4 / 19 | однодворка - дочь Тихона [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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