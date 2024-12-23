Артемов Тимофей Фаддевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемов Тимофей Фаддевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1222
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 53
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- племянник Григория родной [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 985
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 53
01 | Артемов Григорий Ивлеевич: 60 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Михаил Григорьевич: 28 / 44 | однодворец - сын Григория [1]
03 | Артемов Гаврила Михайлович: 9 / 25 | однодворец - сын Михаила [2]
04 | Артемов Иван Михайлович: месяц / 16 | однодворец - сын Михаила [2]
05 | Артемов Егор Михайлович: - / 3 | однодворец - сын Михаила [2]
06 | Артемов Герасим Ивлеевич: 57 / - | однодворец - брат Григория [1]
07 | Артемов Елисей Герасимович: 33 / 49 | однодворец - сын Герасима [6]
08 | Артемов Алексей Елисеевич: 11 / - | однодворец - сын Елисея [7]
09 | Артемов Яков Елисеевич: 7 / 23 | однодворец - сын Елисея [7]
10 | Артемов Матвей Яковлевич: - / месяц | однодворец - сын Якова [9]
11 | Артемов Ананий Елисеевич: 4 / 22 | однодворец - сын Елисея [7]
12 | Артемов Тимофей Елисеевич: 2 / - | однодворец - сын Елисея [7]
13 | Артемов Никанор Елисеевич: - / 5 | однодворец - сын Елисея [7]
14 | Артемов Илья Фаддевич: 44 / - | однодворец - племянник Григория родной [1]
15 | Артемов Василий Ильич: 18 / 34 | однодворец - сын Ильи [14]
16 | Артемов Михаил Васильевич: - / 11 | однодворец - сын Василия [15]
17 | Артемов Матвей Васильевич: - / 4 | однодворец - сын Василия [15]
18 | Артемов Иван Ильич: - / 5 | однодворец - сын Ильи от 2 жены [14]
19 | Артемов Тимофей Фаддевич: 41 / 67 | однодворец - племянник Григория родной [1]
20 | Артемов Михаил Тимофеевич: 3 / 19 | однодворец - сын Тимофея [19]
21 | Артемов Матвей Тимофеевич: - / 14 | однодворец - сын Тимофея [19]
22 | Артемов Никифор Тимофеевич: - / 8 | однодворец - сын Тимофея [19]
23 | Артемова Ефимия Гавриловна: 24 / 39 | однодворка - жена Михаила [2]
24 | Артемова Домна Петровна: - / 20 | однодворка - жена Гаврилы [3]
25 | Артемова Наталья Гавриловна: - / 2 месяца | однодворка - дочь Гаврилы [3]
26 | Артемова Наталья Михайловна: - / 17 | однодворка - дочь Михаила [2]
27 | Артемова Агриппина Михайловна: - / 13 | однодворка - дочь Михаила [2]
28 | Артемова Мария Михайловна: - / 10 | однодворка - дочь Михаила [2]
29 | Артемова Прасковья Ефимовна: 30 / 45 | однодворка - жена Елисея [6]
30 | Артемова Татьяна Алексеевна: - / 7 | однодворка - дочь Алексея [7]
31 | Артемова Домна Павловна: - / 22 | однодворка - жена Якова [9]
32 | Артемова Мария Елисеевна: - / 10 | однодворка - дочь Елисея [7]
33 | Артемова Матрена Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ильи вторая [14]
34 | Артемова Агафья Антипова: - / 34 | однодворка - жена Василия [15]
35 | Артемова Анисья Васильевна: - / 14 | однодворка - дочь Василия [15]
36 | Артемова Надежда Ильинична: 6 / 21 | однодворка - дочь Ильи [14]
37 | Артемова Ефимия Васильевна: 36 / 53 | однодворка - жена Тимофея [17]
38 | Артемова Наталья Александровна: - / 19 | однодворка - жена Михаила [18]
39 | Артемова Акилина Тимофеевна: 6 / 20 | однодворка - дочь Тимофея [17]
40 | Артемова Акилина меньшая Тимофеевна: полгода / 17 | однодворка - дочь Тимофея [17]
41 | Артемова Дарья Тимофеевна: - / 13 | однодворка - дочь Тимофея [17]
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