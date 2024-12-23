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Артемов Василий Ильич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Василий Ильич
Пол
муж
Номер записи
1218
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
сын Ильи [14]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 984
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 53
01 | Артемов Григорий Ивлеевич: 60 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Михаил Григорьевич: 28 / 44 | однодворец - сын Григория [1]
03 | Артемов Гаврила Михайлович: 9 / 25 | однодворец - сын Михаила [2]
04 | Артемов Иван Михайлович: месяц / 16 | однодворец - сын Михаила [2]
05 | Артемов Егор Михайлович: - / 3 | однодворец - сын Михаила [2]
06 | Артемов Герасим Ивлеевич: 57 / - | однодворец - брат Григория [1]
07 | Артемов Елисей Герасимович: 33 / 49 | однодворец - сын Герасима [6]
08 | Артемов Алексей Елисеевич: 11 / - | однодворец - сын Елисея [7]
09 | Артемов Яков Елисеевич: 7 / 23 | однодворец - сын Елисея [7]
10 | Артемов Матвей Яковлевич: - / месяц | однодворец - сын Якова [9]
11 | Артемов Ананий Елисеевич: 4 / 22 | однодворец - сын Елисея [7]
12 | Артемов Тимофей Елисеевич: 2 / - | однодворец - сын Елисея [7]
13 | Артемов Никанор Елисеевич: - / 5 | однодворец - сын Елисея [7]
14 | Артемов Илья Фаддевич: 44 / - | однодворец - племянник Григория родной [1]
15 | Артемов Василий Ильич: 18 / 34 | однодворец - сын Ильи [14]
16 | Артемов Михаил Васильевич: - / 11 | однодворец - сын Василия [15]
17 | Артемов Матвей Васильевич: - / 4 | однодворец - сын Василия [15]
18 | Артемов Иван Ильич: - / 5 | однодворец - сын Ильи от 2 жены [14]
19 | Артемов Тимофей Фаддевич: 41 / 67 | однодворец - племянник Григория родной [1]
20 | Артемов Михаил Тимофеевич: 3 / 19 | однодворец - сын Тимофея [19]
21 | Артемов Матвей Тимофеевич: - / 14 | однодворец - сын Тимофея [19]
22 | Артемов Никифор Тимофеевич: - / 8 | однодворец - сын Тимофея [19]
23 | Артемова Ефимия Гавриловна: 24 / 39 | однодворка - жена Михаила [2]
24 | Артемова Домна Петровна: - / 20 | однодворка - жена Гаврилы [3]
25 | Артемова Наталья Гавриловна: - / 2 месяца | однодворка - дочь Гаврилы [3]
26 | Артемова Наталья Михайловна: - / 17 | однодворка - дочь Михаила [2]
27 | Артемова Агриппина Михайловна: - / 13 | однодворка - дочь Михаила [2]
28 | Артемова Мария Михайловна: - / 10 | однодворка - дочь Михаила [2]
29 | Артемова Прасковья Ефимовна: 30 / 45 | однодворка - жена Елисея [6]
30 | Артемова Татьяна Алексеевна: - / 7 | однодворка - дочь Алексея [7]
31 | Артемова Домна Павловна: - / 22 | однодворка - жена Якова [9]
32 | Артемова Мария Елисеевна: - / 10 | однодворка - дочь Елисея [7]
33 | Артемова Матрена Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ильи вторая [14]
34 | Артемова Агафья Антипова: - / 34 | однодворка - жена Василия [15]
35 | Артемова Анисья Васильевна: - / 14 | однодворка - дочь Василия [15]
36 | Артемова Надежда Ильинична: 6 / 21 | однодворка - дочь Ильи [14]
37 | Артемова Ефимия Васильевна: 36 / 53 | однодворка - жена Тимофея [17]
38 | Артемова Наталья Александровна: - / 19 | однодворка - жена Михаила [18]
39 | Артемова Акилина Тимофеевна: 6 / 20 | однодворка - дочь Тимофея [17]
40 | Артемова Акилина меньшая Тимофеевна: полгода / 17 | однодворка - дочь Тимофея [17]
41 | Артемова Дарья Тимофеевна: - / 13 | однодворка - дочь Тимофея [17]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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