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Смахтина Дарья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтина Дарья
Пол
жен
Номер записи
1201
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Константина [1]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 983
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 52
01 | Смахтин Константин Кузьмич: 24 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Григорий Константинович: 4 / 20 | однодворец - сын Константина [1]
03 | Смахтина Евдокия не указано: 50 / 65 | однодворка - мать Константина [1]
04 | Смахтина Дарья: - / 24 | однодворка - жена Константина [1]
05 | Смахтина Ефимия Константиновна: 7 / 22 | однодворка - дочь Константина [1]
06 | Смахтина Арина Константиновна: 2 / 17 | однодворка - дочь Константина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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