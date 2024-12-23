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Смахтина Евдокия не указано

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтина Евдокия не указано
Пол
жен
Номер записи
1200
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Константина [1]
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 983
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 52
01 | Смахтин Константин Кузьмич: 24 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Григорий Константинович: 4 / 20 | однодворец - сын Константина [1]
03 | Смахтина Евдокия не указано: 50 / 65 | однодворка - мать Константина [1]
04 | Смахтина Дарья: - / 24 | однодворка - жена Константина [1]
05 | Смахтина Ефимия Константиновна: 7 / 22 | однодворка - дочь Константина [1]
06 | Смахтина Арина Константиновна: 2 / 17 | однодворка - дочь Константина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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