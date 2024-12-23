Смахтин Константин Кузьмич
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Смахтин Константин Кузьмич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1198
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 52
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 983
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 52
01 | Смахтин Константин Кузьмич: 24 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Григорий Константинович: 4 / 20 | однодворец - сын Константина [1]
03 | Смахтина Евдокия не указано: 50 / 65 | однодворка - мать Константина [1]
04 | Смахтина Дарья: - / 24 | однодворка - жена Константина [1]
05 | Смахтина Ефимия Константиновна: 7 / 22 | однодворка - дочь Константина [1]
06 | Смахтина Арина Константиновна: 2 / 17 | однодворка - дочь Константина [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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