Смахтина Дарья Тарасовна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Смахтина Дарья Тарасовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1197
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Тараса [2]
- Возраст по текущей РС
- 4 месяца
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 51
01 | Смахтин Трофим Захарович: 37 / 53 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Тарас Трофимович: 4 / 20 | однодворец - сын Трофима [1]
03 | Смахтин Афанасий Тарасович: - / 2 | однодворец - сын Тараса [2]
04 | Смахтин Иван Трофимович: полгода / - | однодворец - сын Трофима [1]
05 | Смахтина Прасковья Логвиновна: 30 / 45 | однодворка - жена Трофима [1]
06 | Смахтина Агафья Федоровна: - / 30 | однодворка - жена Тараса [2]
07 | Смахтина Дарья Тарасовна: - / 4 месяца | однодворка - дочь Тараса [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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