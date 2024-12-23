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Смахтин Иван Трофимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтин Иван Трофимович
Пол
муж
Номер записи
1194
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Трофима [1]
Возраст по прошлой РС
полгода
Причина выбытия
умер
Год убытия
1836
Год рождения вычисленный
1850
Год смерти
1836
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 51
01 | Смахтин Трофим Захарович: 37 / 53 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Тарас Трофимович: 4 / 20 | однодворец - сын Трофима [1]
03 | Смахтин Афанасий Тарасович: - / 2 | однодворец - сын Тараса [2]
04 | Смахтин Иван Трофимович: полгода / - | однодворец - сын Трофима [1]
05 | Смахтина Прасковья Логвиновна: 30 / 45 | однодворка - жена Трофима [1]
06 | Смахтина Агафья Федоровна: - / 30 | однодворка - жена Тараса [2]
07 | Смахтина Дарья Тарасовна: - / 4 месяца | однодворка - дочь Тараса [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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