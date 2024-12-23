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Смахтина Наталья Петровна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтина Наталья Петровна
Пол
жен
Номер записи
1189
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Афанасия [3]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 50
01 | Смахтин Егор Федорович: 62 / - | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Степан Егорович: 37 / - | однодворец - сын Егора [1]
03 | Смахтин Афанасий Степанович: 10 / 26 | однодворец - сын Степана [2]
04 | Смахтина Елена Изотовна: 38 / 53 | однодворка - жена Степана [2]
05 | Смахтина Наталья Петровна: - / 25 | однодворка - жена Афанасия [3]
06 | Смахтина Елизавета Афанасьевна: - / полгода | однодворка - дочь Афанасия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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