Смахтин Афанасий Степанович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Смахтин Афанасий Степанович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1187
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Степана [2]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 50
01 | Смахтин Егор Федорович: 62 / - | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Степан Егорович: 37 / - | однодворец - сын Егора [1]
03 | Смахтин Афанасий Степанович: 10 / 26 | однодворец - сын Степана [2]
04 | Смахтина Елена Изотовна: 38 / 53 | однодворка - жена Степана [2]
05 | Смахтина Наталья Петровна: - / 25 | однодворка - жена Афанасия [3]
06 | Смахтина Елизавета Афанасьевна: - / полгода | однодворка - дочь Афанасия [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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