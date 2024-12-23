Смахтин Степан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмахтин Степан Егорович

Смахтин Степан Егорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтин Степан Егорович
Пол
муж
Номер записи
1186
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Егора [1]
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умер
Год убытия
1847
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1847
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 50
01 | Смахтин Егор Федорович: 62 / - | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Степан Егорович: 37 / - | однодворец - сын Егора [1]
03 | Смахтин Афанасий Степанович: 10 / 26 | однодворец - сын Степана [2]
04 | Смахтина Елена Изотовна: 38 / 53 | однодворка - жена Степана [2]
05 | Смахтина Наталья Петровна: - / 25 | однодворка - жена Афанасия [3]
06 | Смахтина Елизавета Афанасьевна: - / полгода | однодворка - дочь Афанасия [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.