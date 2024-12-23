Трубицына Екатерина Степановна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Трубицына Екатерина Степановна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1184
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Степана [1]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 49
01 | Трубицын Степан Федорович: 37 / 53 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Наум Степанович: 9 / 25 | однодворец - сын Степана [1]
03 | Трубицын Гаврила Степанович: - / 10 | однодворец - сын Степана [1]
04 | Трубицына Елена Емельяновна: 30 / 45 | однодворка - жена Степана [1]
05 | Трубицына Анна Ерофеевна: - / 37 | однодворка - жена Наума [2]
06 | Трубицына Екатерина Степановна: - / 20 | однодворка - дочь Степана [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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