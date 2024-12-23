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Трубицын Наум Степанович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Трубицын Наум Степанович
Пол
муж
Номер записи
1180
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Степана [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 982
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 49
01 | Трубицын Степан Федорович: 37 / 53 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Наум Степанович: 9 / 25 | однодворец - сын Степана [1]
03 | Трубицын Гаврила Степанович: - / 10 | однодворец - сын Степана [1]
04 | Трубицына Елена Емельяновна: 30 / 45 | однодворка - жена Степана [1]
05 | Трубицына Анна Ерофеевна: - / 37 | однодворка - жена Наума [2]
06 | Трубицына Екатерина Степановна: - / 20 | однодворка - дочь Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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