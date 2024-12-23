Трубицын Александр Иудович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Трубицын Александр Иудович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1164
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Герасима родной [1]
- Возраст по прошлой РС
- 64
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1842
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Год смерти
- 1842
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 981
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 48
01 | Трубицын Герасим Иудович: 68 / - | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Михаил Герасимович: 34 / - | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Трубицын Александр Иудович: 64 / - | однодворец - брат Герасима родной [1]
04 | Трубицын Антон Александрович: 18 / 34 | однодворец - сын Александра [3]
05 | Трубицын Иван Антонович: - / 14 | однодворец - сын Антона [4]
06 | Трубицын Григорий Антонович: - / 5 | однодворец - сын Антона [4]
07 | Трубицын Гаврила Александрович: 13 / 29 | однодворец - сын Александра [3]
08 | Трубицын Никанор Гаврилович: - / 5 | однодворец - сын Гаврилы [7]
09 | Трубицын Иван Гаврилович: - / 1 | однодворец - сын Гаврилы [7]
10 | Трубицын Афанасий Александрович: 5 / - | однодворец - сын Александра [3]
11 | Трубицына Анна Никифоровна: 39 / 47 | однодворка - жена Михаила [2]
12 | Трубицына Мавра Михайловна: 7 / 22 | однодворка - дочь Михаила [2]
13 | Трубицына Устинья Михайловна: 5 / 20 | однодворка - дочь Михаила [2]
14 | Трубицына Прасковья не указано: - / 60 | однодворка - жена Александра [3]
15 | Трубицына Анна Даниловна: - / 34 | однодворка - жена Антона [4]
16 | Трубицына Пелагея Петровна: - / 22 | однодворка - жена Гаврилы вторая [7]
17 | Трубицына Марина? Гавриловна: - / 5 | однодворка - дочь Гаврилы [7]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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