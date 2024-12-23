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Трубицын Михаил Герасимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Трубицын Михаил Герасимович
Пол
муж
Номер записи
1163
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Герасима [1]
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умер
Год убытия
1846
Год рождения вычисленный
1800
Год смерти
1846
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 981
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 48
01 | Трубицын Герасим Иудович: 68 / - | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Михаил Герасимович: 34 / - | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Трубицын Александр Иудович: 64 / - | однодворец - брат Герасима родной [1]
04 | Трубицын Антон Александрович: 18 / 34 | однодворец - сын Александра [3]
05 | Трубицын Иван Антонович: - / 14 | однодворец - сын Антона [4]
06 | Трубицын Григорий Антонович: - / 5 | однодворец - сын Антона [4]
07 | Трубицын Гаврила Александрович: 13 / 29 | однодворец - сын Александра [3]
08 | Трубицын Никанор Гаврилович: - / 5 | однодворец - сын Гаврилы [7]
09 | Трубицын Иван Гаврилович: - / 1 | однодворец - сын Гаврилы [7]
10 | Трубицын Афанасий Александрович: 5 / - | однодворец - сын Александра [3]
11 | Трубицына Анна Никифоровна: 39 / 47 | однодворка - жена Михаила [2]
12 | Трубицына Мавра Михайловна: 7 / 22 | однодворка - дочь Михаила [2]
13 | Трубицына Устинья Михайловна: 5 / 20 | однодворка - дочь Михаила [2]
14 | Трубицына Прасковья не указано: - / 60 | однодворка - жена Александра [3]
15 | Трубицына Анна Даниловна: - / 34 | однодворка - жена Антона [4]
16 | Трубицына Пелагея Петровна: - / 22 | однодворка - жена Гаврилы вторая [7]
17 | Трубицына Марина? Гавриловна: - / 5 | однодворка - дочь Гаврилы [7]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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