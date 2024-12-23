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Михайлов Савелий Терентьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Савелий Терентьевич
Пол
муж
Номер записи
1159
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 981
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 47
01 | Михайлов Савелий Терентьевич: 47 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Лаврентий Савельевич: 2 / - | однодворец - сын Савелия [1]
03 | Михайлова Агриппина Ивановна: - / 60 | однодворка - жена Савелия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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