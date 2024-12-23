Михайлов Савелий Терентьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Савелий Терентьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1159
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Возраст по текущей РС
- 63
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 981
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 47
01 | Михайлов Савелий Терентьевич: 47 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Лаврентий Савельевич: 2 / - | однодворец - сын Савелия [1]
03 | Михайлова Агриппина Ивановна: - / 60 | однодворка - жена Савелия [1]
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