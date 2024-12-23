Михайлова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Марфа Яковлевна

Михайлова Марфа Яковлевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Марфа Яковлевна
Пол
жен
Номер записи
1158
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Андрея [2]
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 980
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 46
01 | Михайлов Андрей Агафонович: 37 / 53 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлова Марфа Яковлевна: - / 50 | однодворка - жена Андрея [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.