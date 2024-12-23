Михайлов Яков Алексеевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Яков Алексеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1143
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- сын Алексея [9]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 979
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 45
01 | Михайлов Николай Иванович: 27 / 43 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Иван Николаевич: 7 / 23 | однодворец - сын Николая [1]
03 | Михайлов Павел Николаевич: - / 16 | однодворец - сын Николая [1]
04 | Михайлов Кузьма Николаевич: - / 14 | однодворец - сын Николая [1]
05 | Михайлов Дмитрий Николаевич: - / 11 | однодворец - сын Николая [1]
06 | Михайлов Иван Иванович: 22 / 38 | однодворец - брат Николая [1]
07 | Михайлов Петр Иванович: 2 / 18 | однодворец - сын Ивана [6]
08 | Михайлов Федор Иванович: - / 3 | однодворец - сын Ивана [6]
09 | Михайлов Алексей Климонтович: 35 / 51 | однодворец - двоюродный дядя Николая [1]
10 | Михайлов Калистрат Алексеевич: 10 / 26 | однодворец - сын Алексея [9]
11 | Михайлов Дмитрий Калистратович: - / 3 дня | однодворец - сын Калистрата [10]
12 | Михайлов Яков Алексеевич: 6 / 22 | однодворец - сын Алексея [9]
13 | Михайлова Елена Семеновна: - / 60 | однодворка - мать Николая [1]
14 | Михайлова Анастасия Ильинична: - / 40 | однодворка - жена Николая вторая [1]
15 | Михайлова Анастасия Николаевна: - / 6 | однодворка - дочь Николая [1]
16 | Михайлова Надежда Алексеевна: - / 32 | однодворка - жена Ивана [6]
17 | Михайлова Матрена Ивановна: - / 16 | однодворка - дочь Ивана [6]
18 | Михайлова Агафья Ивановна: - / 45 | однодворка - жена Алексея [9]
19 | Михайлова Ефимия Ефимовна: - / 28 | однодворка - жена Калистрата [10]
20 | Михайлова Агриппина Калистратовна: - / 2 | однодворка - дочь Калистрата [2]
21 | Михайлова Ксения Алексеевна: 11 / 26 | однодворка - дочь Алексея [9]
22 | Михайлова Мария Алексеевна: 6 / 21 | однодворка - дочь Алексея [9]
23 | Михайлова Анна Алексеевна: - / 16 | однодворка - дочь Алексея [9]
24 | Михайлова Елена Алексеевна: - / 12 | однодворка - дочь Алексея [9]
25 | Михайлова Федосья Алексеевна: - / 12 | однодворка - дочь Алексея [9]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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