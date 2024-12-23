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Епишева Ульяна Ермолаевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Ульяна Ермолаевна
Пол
жен
Номер записи
1131
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Евдокии [5]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 979
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 44
01 | Епишев Варфоломей Иванович: 56 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Алексей Варфоломеевич: 34 / 50 | однодворец - сын Варфоломея [1]
03 | Епишев Григорий Алексеевич: 14 / - | однодворец - сын Алексея [2]
04 | Епишева Ефимия Варфоломеевна: 6 / 21 | однодворка - дочь Варфоломея [1]
05 | Епишева Евдокия Климонтовна?: 36 / 52 | однодворка - невестка Варфоломея [1]
06 | Епишева Ульяна Ермолаевна: 3 / 19 | однодворка - дочь Евдокии [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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