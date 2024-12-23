Епишев Варфоломей Иванович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Варфоломей Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1126
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 56
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1845
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Год смерти
- 1845
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 979
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 44
01 | Епишев Варфоломей Иванович: 56 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Алексей Варфоломеевич: 34 / 50 | однодворец - сын Варфоломея [1]
03 | Епишев Григорий Алексеевич: 14 / - | однодворец - сын Алексея [2]
04 | Епишева Ефимия Варфоломеевна: 6 / 21 | однодворка - дочь Варфоломея [1]
05 | Епишева Евдокия Климонтовна?: 36 / 52 | однодворка - невестка Варфоломея [1]
06 | Епишева Ульяна Ермолаевна: 3 / 19 | однодворка - дочь Евдокии [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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