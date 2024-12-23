Епишев Григорий Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Григорий Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1115
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Ивана [6]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 979
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 43
01 | Епишев Василий Иванович: 68 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Васильевич: 46 / 62 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Епишев Антон Степанович: 2 / 18 | однодворец - сын Степана [2]
04 | Епишев Василий Степанович: месяц / 16 | однодворец - сын Степана [2]
05 | Епишев Антон Васильевич: 45 / 61 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Епишев Иван Васильевич: 37 / 53 | однодворец - сын Василия [1]
07 | Епишев Андрей Иванович: 17 / 33 | однодворец - сын Ивана [6]
08 | Епишев Роман Андреевич: - / 13 | однодворец - сын Андрея [7]
09 | Епишев Давид Андреевич: - / 8 | однодворец - сын Андрея [7]
11 | Епишев Григорий Иванович: 11 / 27 | однодворец - сын Ивана [6]
12 | Епишев Федор Иванович: 8 / 24 | однодворец - сын Ивана [6]
13 | Епишева Ефимия Васильевна: 30 / 45 | однодворка - жена Степана [2]
14 | Епишева Екатерина Карповна: - / 18 | однодворка - жена Антона [3]
15 | Епишева Анастасия: - / 60 | однодворка - жена Антона [5]
16 | Епишева Прасковья Антоновна: - / 23 | однодворка - дочь Антона [5]
17 | Епишева Степанида Антоновна: - / 16 | однодворка - дочь Антона [5]
18 | Епишева Варвара Акимовна: 37 / 50 | однодворка - жена Ивана [5]
19 | Епишева Матрена Яковлевна: - / 30 | однодворка - жена Андрея [7]
20 | Епишева Мария Андреевна: - / 10 | однодворка - дочь Андрея [7]
21 | Епишева Софья Ивановна: - / 25 | однодворка - жена Григория [11]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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