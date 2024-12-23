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Епишев Василий Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Василий Иванович
Пол
муж
Номер записи
1106
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
68
Причина выбытия
умер
Год убытия
1839
Год рождения вычисленный
1766
Год смерти
1839
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 978
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 43
01 | Епишев Василий Иванович: 68 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Васильевич: 46 / 62 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Епишев Антон Степанович: 2 / 18 | однодворец - сын Степана [2]
04 | Епишев Василий Степанович: месяц / 16 | однодворец - сын Степана [2]
05 | Епишев Антон Васильевич: 45 / 61 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Епишев Иван Васильевич: 37 / 53 | однодворец - сын Василия [1]
07 | Епишев Андрей Иванович: 17 / 33 | однодворец - сын Ивана [6]
08 | Епишев Роман Андреевич: - / 13 | однодворец - сын Андрея [7]
09 | Епишев Давид Андреевич: - / 8 | однодворец - сын Андрея [7]
11 | Епишев Григорий Иванович: 11 / 27 | однодворец - сын Ивана [6]
12 | Епишев Федор Иванович: 8 / 24 | однодворец - сын Ивана [6]
13 | Епишева Ефимия Васильевна: 30 / 45 | однодворка - жена Степана [2]
14 | Епишева Екатерина Карповна: - / 18 | однодворка - жена Антона [3]
15 | Епишева Анастасия: - / 60 | однодворка - жена Антона [5]
16 | Епишева Прасковья Антоновна: - / 23 | однодворка - дочь Антона [5]
17 | Епишева Степанида Антоновна: - / 16 | однодворка - дочь Антона [5]
18 | Епишева Варвара Акимовна: 37 / 50 | однодворка - жена Ивана [5]
19 | Епишева Матрена Яковлевна: - / 30 | однодворка - жена Андрея [7]
20 | Епишева Мария Андреевна: - / 10 | однодворка - дочь Андрея [7]
21 | Епишева Софья Ивановна: - / 25 | однодворка - жена Григория [11]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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