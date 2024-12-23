Епишев Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишев Егор Федорович

Епишев Егор Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Егор Федорович
Пол
муж
Номер записи
1083
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Федора [3]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 977
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 42
01 | Епишев Тимофей Фролович: 69 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Тимофеевич: 46 / - | однодворец - сын Тимофея [1]
03 | Епишев Федор Иванович: 24 / 40 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Епишев Егор Федорович: - / 4 | однодворец - сын Федора [3]
05 | Епишев Тимофей Иванович: 22 / 38 | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Епишев Василий Тимофеевич: - / 11 | однодворец - сын Тимофея [5]
07 | Епишев Михаил Тимофеевич: - / 9 | однодворец - сын Тимофея [5]
08 | Епишев Евдоким Иванович: 18 / - | однодворец - сын Ивана [2]
09 | Епишев Сергей Иванович: 14 / 30 | однодворец - сын Ивана [2]
10 | Епишев Алексей Сергеевич: - / 4 | однодворец - сын Сергея [9]
11 | Епишев Иван Сергеевич: - / 2 | однодворец - сын Сергея [9]
12 | Иванов Степан Алексееевич: 23 / 39 | однодворец - племянник Тимофея [1]
13 | Епишева Васса Макаровна: 22 / 35 | однодворка - жена Федора [3]
14 | Епишева Евдокия Федоровна: - / 16 | однодворка - дочь Федора [3]
15 | Епишева Ефросинья Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [3]
16 | Епишева Агафья Федоровна: - / 12 | однодворка - дочь Федора [3]
17 | Епишева Анастасия Федоровна: - / 6 | однодворка - дочь Федора [3]
18 | Епишева Ольга Ивановна: - / 25 | однодворка - жена Тимофея [5]
19 | Епишева Марья Тимофеевна: - / 7 | однодворка - дочь Тимофея [5]
20 | Епишева Пелагея Тимофеевна: - / 3 | однодворка - дочь Тимофея [5]
21 | Епишева Анна Григорьевна: - / 30 | однодворка - жена Сергея [9]
22 | Иванова Дарья Дмитриевна: - / 35 | однодворка - жена Степана [12]
23 | Иванова Матрена Степановна: - / 14 | однодворка - дочь Степана [12]
24 | Иванова Наталья Степановна: - / 9 | однодворка - дочь Степана [12]
25 | Иванова Агафья Степановна: - / 6 | однодворка - дочь Степана [12]
26 | Иванова Матрена 2я Степановна: - / 2 | однодворка - дочь Степана [12]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.