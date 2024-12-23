Епишев Иван Тимофеевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Иван Тимофеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1081
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Тимофея [1]
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1845
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Год смерти
- 1845
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 977
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 42
01 | Епишев Тимофей Фролович: 69 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Тимофеевич: 46 / - | однодворец - сын Тимофея [1]
03 | Епишев Федор Иванович: 24 / 40 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Епишев Егор Федорович: - / 4 | однодворец - сын Федора [3]
05 | Епишев Тимофей Иванович: 22 / 38 | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Епишев Василий Тимофеевич: - / 11 | однодворец - сын Тимофея [5]
07 | Епишев Михаил Тимофеевич: - / 9 | однодворец - сын Тимофея [5]
08 | Епишев Евдоким Иванович: 18 / - | однодворец - сын Ивана [2]
09 | Епишев Сергей Иванович: 14 / 30 | однодворец - сын Ивана [2]
10 | Епишев Алексей Сергеевич: - / 4 | однодворец - сын Сергея [9]
11 | Епишев Иван Сергеевич: - / 2 | однодворец - сын Сергея [9]
12 | Иванов Степан Алексееевич: 23 / 39 | однодворец - племянник Тимофея [1]
13 | Епишева Васса Макаровна: 22 / 35 | однодворка - жена Федора [3]
14 | Епишева Евдокия Федоровна: - / 16 | однодворка - дочь Федора [3]
15 | Епишева Ефросинья Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [3]
16 | Епишева Агафья Федоровна: - / 12 | однодворка - дочь Федора [3]
17 | Епишева Анастасия Федоровна: - / 6 | однодворка - дочь Федора [3]
18 | Епишева Ольга Ивановна: - / 25 | однодворка - жена Тимофея [5]
19 | Епишева Марья Тимофеевна: - / 7 | однодворка - дочь Тимофея [5]
20 | Епишева Пелагея Тимофеевна: - / 3 | однодворка - дочь Тимофея [5]
21 | Епишева Анна Григорьевна: - / 30 | однодворка - жена Сергея [9]
22 | Иванова Дарья Дмитриевна: - / 35 | однодворка - жена Степана [12]
23 | Иванова Матрена Степановна: - / 14 | однодворка - дочь Степана [12]
24 | Иванова Наталья Степановна: - / 9 | однодворка - дочь Степана [12]
25 | Иванова Агафья Степановна: - / 6 | однодворка - дочь Степана [12]
26 | Иванова Матрена 2я Степановна: - / 2 | однодворка - дочь Степана [12]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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