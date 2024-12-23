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Смахтина Марфа Андреевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтина Марфа Андреевна
Пол
жен
Номер записи
1076
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Андрея [1]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 976
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 41
01 | Смахтин Андрей Павлович: 55 / 71 | однодворец - глава семьи
02 | Кременицкий Карп Наумович: 41 / 57 | однодворец - зять Андрея [1]
03 | Кременицкий Евсей Карпович: 6 / 22 | однодворец - сын Карпа [2]
04 | Кременицкий Кузьма Евсеевич: - / 3 | однодворец - сын Евсея [3]
05 | Смахтина Евдокия Петровна: - / 50 | однодворка - жена Андрея вторая [1]
06 | Смахтина Марфа Андреевна: - / 21 | однодворка - дочь Андрея [1]
07 | Кременицкая Ефимия Андреевна: - / 55 | однодворка - жена Карпа [2]
08 | Кременицкая Дарья: - / 21 | однодворка - жена Евсея [3]
09 | Кременицкая Прасковья Карповна: 11 / 25 | однодворка - дочь Карпа [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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