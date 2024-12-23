Михайлова Елизавета Титовна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлова Елизавета Титовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1067
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь Тита [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 976
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 40
01 | Михайлов Тит Захарович: 29 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Яков Титович: 9 / 25 | однодворец - сын Тита [1]
03 | Михайлов Аким Яковлевич: - / 2 | однодворец - сын Якова [2]
04 | Михайлов Петр Титович: 7 / 23 | однодворец - сын Тита [1]
05 | Михайлов Ермол Захарович: 15 / - | однодворец - брат Тита [1]
06 | Михайлов Никита Иванович: 31 / 47 | однодворец - двоюродный брат Тита [1]
07 | Михайлов Алексей Никитич: 8 / - | однодворец - сын Никиты [6]
08 | Михайлов Семен Никитич: 6 / - | однодворец - сын Никиты [6]
09 | Михайлова Ульяна не указано: 53 / 67 | однодворка - матьТита [1]
10 | Михайлова Матрена Федоровна: - / 30 | однодворка - жена Якова [2]
11 | Михайлова Любовь Яковлевна: - / 3 дня | однодворка - дочь Якова [2]
12 | Михайлова Устинья Егоровна: - / 30 | однодворка - жена Петра [4]
13 | Михайлова Дарья Петровна: - / 1 | однодворка - дочь Петра [4]
14 | Михайлова Елизавета Титовна: 5 / 19 | однодворка - дочь Тита [1]
15 | Михайлова Агриппина Петровна: - / 35 | однодворка - жена Никиты [6]
16 | Михайлова Прасковья Никитична: - / 22 | однодворка - дочь Никиты от 1 жены [6]
17 | Михайлова Дарья Никитична: - / 7 | однодворка - дочь Никиты от 2 жены [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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