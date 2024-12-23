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Епишев Иосиф Никифорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иосиф Никифорович
Пол
муж
Номер записи
1052
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1840
Год рождения вычисленный
1784
Год смерти
1840
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 975
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 39
01 | Епишев Иосиф Никифорович: 50 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Харитон Иосифович: 21 / - | однодворец - сын Иосифа [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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