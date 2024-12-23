Епишева Марфа Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишева Марфа Архиповна

Епишева Марфа Архиповна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Марфа Архиповна
Пол
жен
Номер записи
1051
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
невестка Григория [4]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 975
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 38
01 | Епишев Антон Никифорович: 59 / 75 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Андрей Антонович: 32 / 48 | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Никита Андреевич: 5 / 19 | однодворец - сын Андрея [2]
04 | Епишев Григорий Никифорович: 57 / 73 | однодворец - брат Антона родной [1]
05 | Епишев Михаил Григорьевич: 24 / 43 | однодворец - сын Григория [4]
06 | Епишева Ксения Андреевна: - / 15 | однодворка - дочь Андрея [2]
07 | Епишева Агафья Архиповна: - / 40 | однодворка - жена Михаила [5]
08 | Епишева Анисья Михайловна: - / 15 | однодворка - дочь Михаила [5]
09 | Епишева Аграфена не указано: - / 54 | однодворка - невестка Антона [1]
10 | Епишева Марфа Архиповна: - / 59 | однодворка - невестка Григория [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.