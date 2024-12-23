Епишев Михаил Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Михаил Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1046
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Григория [4]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 975
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 38
01 | Епишев Антон Никифорович: 59 / 75 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Андрей Антонович: 32 / 48 | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Никита Андреевич: 5 / 19 | однодворец - сын Андрея [2]
04 | Епишев Григорий Никифорович: 57 / 73 | однодворец - брат Антона родной [1]
05 | Епишев Михаил Григорьевич: 24 / 43 | однодворец - сын Григория [4]
06 | Епишева Ксения Андреевна: - / 15 | однодворка - дочь Андрея [2]
07 | Епишева Агафья Архиповна: - / 40 | однодворка - жена Михаила [5]
08 | Епишева Анисья Михайловна: - / 15 | однодворка - дочь Михаила [5]
09 | Епишева Аграфена не указано: - / 54 | однодворка - невестка Антона [1]
10 | Епишева Марфа Архиповна: - / 59 | однодворка - невестка Григория [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.