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Епишева Анна Ефимовна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Анна Ефимовна
Пол
жен
Номер записи
1041
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ефима [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 974
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 37
01 | Епишев Иван Федорович: 44 / 60 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефим Иванович: 20 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Иван Ефимович: - / 15 | однодворец - сын Ефима [2]
04 | Епишев Федор Никифорович: 69 / - | отставной солдат - не указано
05 | Епишева Анна Кондратьевна: - / 60 | однодворка - жена Ивана [1]
06 | Епишева Прасковья Васильевна: - / 27 | однодворка - жена Ефима [2]
07 | Епишева Христина Ефимовна: - / 12 | однодворка - дочь Ефима [2]
08 | Епишева Наталья Ефимовна: - / 8 | однодворка - дочь Ефима [2]
09 | Епишева Анна Ефимовна: - / 1 | однодворка - дочь Ефима [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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