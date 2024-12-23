Епишева Анна Кондратьевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Анна Кондратьевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1037
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Ивана [1]
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 974
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 37
01 | Епишев Иван Федорович: 44 / 60 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефим Иванович: 20 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Иван Ефимович: - / 15 | однодворец - сын Ефима [2]
04 | Епишев Федор Никифорович: 69 / - | отставной солдат - не указано
05 | Епишева Анна Кондратьевна: - / 60 | однодворка - жена Ивана [1]
06 | Епишева Прасковья Васильевна: - / 27 | однодворка - жена Ефима [2]
07 | Епишева Христина Ефимовна: - / 12 | однодворка - дочь Ефима [2]
08 | Епишева Наталья Ефимовна: - / 8 | однодворка - дочь Ефима [2]
09 | Епишева Анна Ефимовна: - / 1 | однодворка - дочь Ефима [2]
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