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Епишев Ефим Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Ефим Иванович
Пол
муж
Номер записи
1034
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 974
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 37
01 | Епишев Иван Федорович: 44 / 60 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефим Иванович: 20 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Иван Ефимович: - / 15 | однодворец - сын Ефима [2]
04 | Епишев Федор Никифорович: 69 / - | отставной солдат - не указано
05 | Епишева Анна Кондратьевна: - / 60 | однодворка - жена Ивана [1]
06 | Епишева Прасковья Васильевна: - / 27 | однодворка - жена Ефима [2]
07 | Епишева Христина Ефимовна: - / 12 | однодворка - дочь Ефима [2]
08 | Епишева Наталья Ефимовна: - / 8 | однодворка - дочь Ефима [2]
09 | Епишева Анна Ефимовна: - / 1 | однодворка - дочь Ефима [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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