Епишева Елизавета Петровна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Елизавета Петровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1032
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Петра [2]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 974
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 36
01 | Епишев Прокофий Мартынович: 65 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Петр Прокофьевич: 18 / 34 | однодворец - сын Прокофия [1]
03 | Епишев Лаврентий Петрович: - / 10 | однодворец - сын Петра [2]
04 | Епишев Иван Петрович: - / 2 | однодворец - сын Петра [2]
05 | Епишев Дмитрий Петрович: - / 1 | однодворец - сын Петра [2]
06 | Епишева Ксения Николаевна: - / 30 | однодворка - жена Петра [2]
07 | Епишева Елизавета Петровна: - / 14 | однодворка - дочь Петра [2]
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