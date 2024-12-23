Епишев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишев Иван Петрович

Епишев Иван Петрович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иван Петрович
Пол
муж
Номер записи
1029
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Петра [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 974
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 36
01 | Епишев Прокофий Мартынович: 65 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Петр Прокофьевич: 18 / 34 | однодворец - сын Прокофия [1]
03 | Епишев Лаврентий Петрович: - / 10 | однодворец - сын Петра [2]
04 | Епишев Иван Петрович: - / 2 | однодворец - сын Петра [2]
05 | Епишев Дмитрий Петрович: - / 1 | однодворец - сын Петра [2]
06 | Епишева Ксения Николаевна: - / 30 | однодворка - жена Петра [2]
07 | Епишева Елизавета Петровна: - / 14 | однодворка - дочь Петра [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.