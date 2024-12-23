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Епишева Евдокия Федоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Евдокия Федоровна
Пол
жен
Номер записи
1025
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
дочь Федора [8]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 973
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 35
01 | Епишев Аввакум Мартынович: 67 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Аввакумович: 43 / 59 | однодворец - сын Аввакума [1]
03 | Епишев Василий Иванович: 14 / 30 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Епишев Василий Васильевич: - / 9 | однодворец - сын Василия [3]
05 | Епишев Яков Васильевич: - / 4 | однодворец - сын Василия [3]
06 | Епишев Семен Васильевич: - / 1 | однодворец - сын Василия [3]
07 | Епишев Яков Иванович: 10 / - | однодворец - сын Ивана [2]
08 | Епишев Исай Мартынович: - / 40? | однодворец - брат Аввакума родной [1]
09 | Епишев Федор Исаевич: 24 / 40 | однодворец - сын Исая [8]
10 | Епишев Федор Федорович: 4 / 20 | однодворец - сын Федора [9]
11 | Епишев Афанасий Федорович: - / 13 | однодворец - сын Федора [9]
12 | Епишев Петр Федорович: - / 4 | однодворец - сын Федора [9]
13 | Епишева Пелагея Максимовна?: - / 60 | однодворка - жена Ивана [2]
14 | Епишева Екатерина Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Василия [3]
15 | Епишева Матрена Васильевна: - / 7 | однодворка - дочь Василия [3]
16 | Епишева Екатерина Ивановна: - / 17 | однодворка - дочь Ивана [2]
17 | Епишева Евдокия Федоровна: - / 16 | однодворка - дочь Федора [8]
17 | Епишева Матрена Еремеевна: - / 42 | однодворка - жена Федора [8]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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