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Епишев Иван Алексеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иван Алексеевич
Пол
муж
Номер записи
1002
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 972
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 34
01 | Епишев Иван Алексеевич: 48 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Яков Иванович: 28 / 44 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Кирила Яковлевич: 5 / 21 | однодворец - сын Якова [2]
04 | Епишева Евдокия Яковлевна: 8 / 26 | однодворка - дочь Якова [2]
05 | Епишева Анна Яковлевна: 3 / 17 | однодворка - дочь Якова [2]
06 | Епишева Наталья Яковлевна: - / 13 | однодворка - дочь Якова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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