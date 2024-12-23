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Епишева Домна Ефимовна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Домна Ефимовна
Пол
жен
Номер записи
1000
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Ефима [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 972
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 33
01 | Епишев Ерофей Ананьевич: 63 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефим Ерофеевич: 10 / 26 | однодворец - сын Ерофея [1]
03 | Епишев Василий Ананьевич: 53 / - | однодворец - брат Ерофея [1]
04 | Епишев Афанасий Васильевич: 10 / - | однодворец - сын Василия от 2 жены [3]
05 | Епишева Устинья Захаровна: 48 / 62 | однодворка - жена Ерофея [1]
06 | Епишева Ульяна Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ефима [2]
07 | Епишева Домна Ефимовна: - / 6 | однодворка - дочь Ефима [2]
08 | Епишева Ксения Ефимовна: - / 5 | однодворка - дочь Ефима [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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