Епишева Устинья Захаровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Устинья Захаровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 998
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Ерофея [1]
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 972
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 33
01 | Епишев Ерофей Ананьевич: 63 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефим Ерофеевич: 10 / 26 | однодворец - сын Ерофея [1]
03 | Епишев Василий Ананьевич: 53 / - | однодворец - брат Ерофея [1]
04 | Епишев Афанасий Васильевич: 10 / - | однодворец - сын Василия от 2 жены [3]
05 | Епишева Устинья Захаровна: 48 / 62 | однодворка - жена Ерофея [1]
06 | Епишева Ульяна Ивановна: - / 30 | однодворка - жена Ефима [2]
07 | Епишева Домна Ефимовна: - / 6 | однодворка - дочь Ефима [2]
08 | Епишева Ксения Ефимовна: - / 5 | однодворка - дочь Ефима [2]
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