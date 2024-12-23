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Епишева Афанасия не указано

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Афанасия не указано
Пол
жен
Номер записи
993
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Фектиста [2]
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 972
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 32
01 | Епишев Феоктист Прохорович: 50 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишева Афанасия не указано: 52 / 67 | однодворка - жена Фектиста [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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