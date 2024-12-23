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Епишева Евдокия Родионовна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Евдокия Родионовна
Пол
жен
Номер записи
988
Сословие
солдатка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Федора [2]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 971
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 31
01 | Епишев Артем Иванович: 49 / 65 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федор Семенович: 21 / 37 | однодворец - племянник Артема [1]
03 | Епишев Антон Федорович: - / 14 | однодворец - сын Федора [2]
04 | Епишев Иван Семенович: 13 / - | однодворец - сын Федора [2]
05 | Епишев Петр Васильевич: 31 / - | однодворец - двоюродный брат Артема [1]
06 | Епишева Евдокия Родионовна: - / 40 | солдатка - жена Федора [2]
07 | Епишева Агафья Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [2]
08 | Епишева Мария Антоновна: 34 / 49 | однодворка - жена Петра [5]
09 | Епишева Матрена Петровна: - / 12 | однодворка - дочь Петра [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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