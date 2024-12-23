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Епишев Петр Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Петр Васильевич
Пол
муж
Номер записи
987
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
двоюродный брат Артема [1]
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
умер
Год убытия
1849
Год рождения вычисленный
1803
Год смерти
1849
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 971
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 31
01 | Епишев Артем Иванович: 49 / 65 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федор Семенович: 21 / 37 | однодворец - племянник Артема [1]
03 | Епишев Антон Федорович: - / 14 | однодворец - сын Федора [2]
04 | Епишев Иван Семенович: 13 / - | однодворец - сын Федора [2]
05 | Епишев Петр Васильевич: 31 / - | однодворец - двоюродный брат Артема [1]
06 | Епишева Евдокия Родионовна: - / 40 | солдатка - жена Федора [2]
07 | Епишева Агафья Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [2]
08 | Епишева Мария Антоновна: 34 / 49 | однодворка - жена Петра [5]
09 | Епишева Матрена Петровна: - / 12 | однодворка - дочь Петра [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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