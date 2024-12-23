Епишев Иван Семенович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Иван Семенович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 986
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Федора [2]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Причина выбытия
- в рекруты
- Год убытия
- 1842
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 971
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 31
01 | Епишев Артем Иванович: 49 / 65 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федор Семенович: 21 / 37 | однодворец - племянник Артема [1]
03 | Епишев Антон Федорович: - / 14 | однодворец - сын Федора [2]
04 | Епишев Иван Семенович: 13 / - | однодворец - сын Федора [2]
05 | Епишев Петр Васильевич: 31 / - | однодворец - двоюродный брат Артема [1]
06 | Епишева Евдокия Родионовна: - / 40 | солдатка - жена Федора [2]
07 | Епишева Агафья Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [2]
08 | Епишева Мария Антоновна: 34 / 49 | однодворка - жена Петра [5]
09 | Епишева Матрена Петровна: - / 12 | однодворка - дочь Петра [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.